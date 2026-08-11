Batman Petrol Spor'dan Büyük Hedef Mesajı

Batman Petrol Spor Teknik Sorumlusu Şener Gençtürk, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Lig genelinde hedeflerimiz büyük, şehrin havası da gayet iyi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta kapanış maçında Batman Petrol Spor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Batman Petrol Spor Teknik Sorumlusu Şener Gençtürk, "Hikayesi olan bir maçı geride bıraktık. Uzun yıllar sonra bu lige geri dönen bir takım olarak sahaya çıktık. Uzun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Sıcak havaya rağmen oyuncularımın gösterdiği performans ile gurur duyuyorum. Kadromuza çok fazla transfer takviyesi yaptık. Kısa zamanda bu kadar uyumlu oynayabilmeleri kolay değil. Bugün deplasmanda mücadele etmemize rağmen iki defa öne geçtik fakat skoru koruyamadık. Lig genelinde hedeflerimiz büyük. Şehrin havası da gayet iyi. Maç maç ilerleyeceğiz. Üst sıraları hedefleyen bir takım izleteceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı