Haberler

Senegal'de Afrika Kupası final heyecanı

Güncelleme:
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı 1-0 yenerek finale çıkarken, başkent Dakar'da taraftarlar büyük bir sevinç gösterisi düzenledi. Cumhurbaşkanı Faye, takımı tebrik etti ve finale olan inancı vurguladı.

Senegal'in 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) kapsamında Mısır'ı yenerek finale yükselmesi başkent Dakar'da sevinçle karşılandı.

Senegalliler, maçı Dakar'ın sembollerinden Obelisque Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Taraftarlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Khady Gaye de yer aldı.

Senegal'in, Mısır'ı 1-0 mağlup ederek finale yükselmesiyle sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, dakikalarca dans etti ve şarkılar söyledi. Meydanın yanındaki ana yolu kapatan taraftarlar trafiğin aksamasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Senegal'in zaferi sonrası ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır'ı eleyen aslanlarımızı tebrik ediyorum. Zafere bir adım kala aynı disiplin ve takım ruhuyla devam edin ve Senegal'e bir zafer daha kazandırın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Spor
