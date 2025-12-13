Haberler

Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nın kadrosunda Galatasaraylı Ismail Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye de yer aldı. Turnuva, 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek.

Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Senegal'in 28 kişilik turnuva kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye de yer aldı.

Senegal, turnuvada D Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin ve Botsvana ile karşılaşacak. - İSTANBUL

