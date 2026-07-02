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Senegal'in Dünya Kupası'ndan elenmesi Dakar'da üzüntüyle karşılandı

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Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya yenilerek turnuvaya veda etmesi, başkent Dakar'da büyük üzüntü yarattı. Binlerce taraftar maçı dev ekrandan izlerken, Belçika'nın beraberliği yakalaması ve uzatmada gelen gol sonrası meydanda hayal kırıklığı ve gözyaşları hakim oldu.

Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya yenilerek turnuvaya veda etmesi, başkent Dakar'da büyük üzüntü yarattı.

Karşılaşmayı dev ekrandan izlemek için Place de la Nation Meydanına gelen binlerce taraftar, ellerindeki Senegal bayrakları ve milli takım formalarıyla tribün atmosferi oluşturdu.

Maç boyunca tezahüratta bulunan taraftarlar, takımlarının bulduğu gollerin ardından birbirlerine sarılarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Belçika'nın beraberliği yakalamasıyla meydandaki coşku yerini sessizliğe bıraktı.

Uzatma bölümünde gelen golün ardından ise Place de la Nation'da büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları uzun süre meydandan ayrılmadı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
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