"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Dünyanın en çok kazanan futbolcularından Heung-Min Son, kendisinden hamile olduğunu iddia eden bir kadın tarafından dolandırıldı. Kadın, futbolcuya hamile olduğunu söyleyerek 300 milyon won (yaklaşık 8.7 milyon TL) sızdırmayı başardı. Son Heung-min'in bu durumu polise bildirmesi üzerine kadın ve suç ortağı hakkında dava açıldı. Mahkeme, kadını 4 yıl, suç ortağını ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay, Güney Kore'de büyük yankı uyandırdı.
- Heung-Min Son adlı futbolcuyu hedef alan bir kadın, kendisinden hamile olduğunu söyleyerek tehditlerle 300 milyon won aldı.
- Kadın ve suç ortağı hakkında açılan davada, kadın 4 yıl, suç ortağı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Kadının çocuğun futbolcuya ait olup olmadığını bilmediği ortaya çıktı.
Güney Kore'de yaşanan olay futbol dünyasında şok etkisi yarattı. MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Heung-Min Son'u hedef alan 20'li yaşlardaki bir kadın, futbolcuya kendisinden hamile olduğunu söyleyerek tehdit etmeye başladı. Ancak daha sonra kadının çocuğun Son'a ait olup olmadığını dahi bilmediği ortaya çıktı.
TOPLAM 300 MİLYON WON ALDI
Kadın, tehditlerle yıldız futbolcudan tam 300 milyon won (yaklaşık 8.7 milyon TL) koparmayı başardı. Olay bununla sınırlı kalmadı. Kadının 40'lı yaşlardaki suç ortağının Son Heung-min'i en az 15 kez tehdit ettiği tespit edildi. Bir süre daha para talep edilince yıldız futbolcu durumu polise bildirdi.
MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI
Soruşturmanın ardından iki kişi hakkında dava açıldı. Mahkeme, kadın şüpheliyi 4 yıl, suç ortağını ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Güney Kore basını, Son'un bu süreçte profesyonel yaklaşımıyla takdir topladığını aktardı.