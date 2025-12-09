'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

Güney Kore'de yaşanan olay futbol dünyasında şok etkisi yarattı. MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Heung-Min Son'u hedef alan 20'li yaşlardaki bir kadın, futbolcuya kendisinden hamile olduğunu söyleyerek tehdit etmeye başladı. Ancak daha sonra kadının çocuğun Son'a ait olup olmadığını dahi bilmediği ortaya çıktı.

TOPLAM 300 MİLYON WON ALDI

Kadın, tehditlerle yıldız futbolcudan tam 300 milyon won (yaklaşık 8.7 milyon TL) koparmayı başardı. Olay bununla sınırlı kalmadı. Kadının 40'lı yaşlardaki suç ortağının Son Heung-min'i en az 15 kez tehdit ettiği tespit edildi. Bir süre daha para talep edilince yıldız futbolcu durumu polise bildirdi.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Soruşturmanın ardından iki kişi hakkında dava açıldı. Mahkeme, kadın şüpheliyi 4 yıl, suç ortağını ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Güney Kore basını, Son'un bu süreçte profesyonel yaklaşımıyla takdir topladığını aktardı.