Haberler

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından Heung-Min Son, kendisinden hamile olduğunu iddia eden bir kadın tarafından dolandırıldı. Kadın, futbolcuya hamile olduğunu söyleyerek 300 milyon won (yaklaşık 8.7 milyon TL) sızdırmayı başardı. Son Heung-min'in bu durumu polise bildirmesi üzerine kadın ve suç ortağı hakkında dava açıldı. Mahkeme, kadını 4 yıl, suç ortağını ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay, Güney Kore'de büyük yankı uyandırdı.

  • Heung-Min Son adlı futbolcuyu hedef alan bir kadın, kendisinden hamile olduğunu söyleyerek tehditlerle 300 milyon won aldı.
  • Kadın ve suç ortağı hakkında açılan davada, kadın 4 yıl, suç ortağı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • Kadının çocuğun futbolcuya ait olup olmadığını bilmediği ortaya çıktı.

Güney Kore'de yaşanan olay futbol dünyasında şok etkisi yarattı. MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Heung-Min Son'u hedef alan 20'li yaşlardaki bir kadın, futbolcuya kendisinden hamile olduğunu söyleyerek tehdit etmeye başladı. Ancak daha sonra kadının çocuğun Son'a ait olup olmadığını dahi bilmediği ortaya çıktı.

TOPLAM 300 MİLYON WON ALDI

Kadın, tehditlerle yıldız futbolcudan tam 300 milyon won (yaklaşık 8.7 milyon TL) koparmayı başardı. Olay bununla sınırlı kalmadı. Kadının 40'lı yaşlardaki suç ortağının Son Heung-min'i en az 15 kez tehdit ettiği tespit edildi. Bir süre daha para talep edilince yıldız futbolcu durumu polise bildirdi.

'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Soruşturmanın ardından iki kişi hakkında dava açıldı. Mahkeme, kadın şüpheliyi 4 yıl, suç ortağını ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Güney Kore basını, Son'un bu süreçte profesyonel yaklaşımıyla takdir topladığını aktardı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Korkulan oldu! Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
Son deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Yeri tehlikeli

Son deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: Yeri tehlikeli
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Zina neden haram ders onaltı bölüm yedi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Erdoğan'dan 'Senin deden neredeydi?' diyen Özel'e zehir zemberek yanıt

Erdoğan'dan "Senin deden neredeydi?" diyen Özel'e zehir zemberek yanıt
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Ferdi'den kötü haber
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı

Yeni aldığı ev "banka" çıktı! Balyozu vurunca servet ortaya saçıldı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu

Kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Endonezya'da felaketin boyutu büyüyor, enkazı temizlemek için filler kullanılıyor

Afet bölgesinde insan gücü yetmedi: Filler devreye girdi
Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor

Milyonlarca emekli ve memurun maaşını belirleyen hesaplama değişiyor
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title