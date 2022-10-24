Sen neler diyorsun Ismael! Hatay mağlubiyetinin faturasını futbolculara kesince ortalık karıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcularının performansına dikkat çeken Fransız hoca, "Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende." dedi. Valerien Ismael'in futbolcularını suçlayıcı bu tavrı Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu. Fransız hoca mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMANIN NE OLDUĞUNU ANLAMALARI GEREKİYOR"

Valerien Ismael maç sonu yaptığı açıklamada, "Şok edici bir durum. Durumu analiz edeceğiz. Yeterince agresif değildik. Oyuncu tarafında Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak gerekiyor. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende." dedi.

"HERKESİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

Ismael ayrıca, "Bazı oyuncularımızın performans yeterli değil. Bir, iki futbolcu değil, genel beklentimiz daha fazla. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı. Bu maçı analiz edeceğiz. Biz Beşiktaş'ız, bu maçı kaybetmeyi beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Valerien Ismael'in futbolcularını suçlayıcı bu tavrı sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, Ismael'in bu sözleri sonrası hocaya yönelttikleri istifa çağrılarını yineledi.