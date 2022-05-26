Sen ne yaptın Kuntz! A Milli Takım'a çağırmadığı golcü yılın futbolcusu seçildi - Haberler

Sen ne yaptın Kuntz! A Milli Takım'a çağırmadığı golcü yılın futbolcusu seçildi
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Union Saint-Gilloise forması giyen Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi. Bu sezon oynadığı 41 maçta 27 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki yıldızın, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmaması tepki çekmişti.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Deniz Undav'ın çağrılmaması tartışma konusu olmuştu. Bu sezon Union Saint-Gilloise forması altında harikalar yaratan 26 yaşındaki yıldız, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi.
KUNTZ'DAN TEPKİ ÇEKEN TERCİHLER
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar için açıkladığı aday kadro büyük ses getirmişti. Alman hocanın özellikle Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz'e davet yollamaması sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti.
DENİZ UNDAV'IN DAVET EDİLMEMESİ İSYAN ETTİRDİ
Kuntz'un aday kadroya davet etmediği bir diğer isim olan Union Saint-Gilloise'den Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi. Bu sezon forma giydiği 41 maçta 27 gol ve 13 asistle lige damga vuran 26 yaşındaki santrforun, A Milli Takım kadrosunda yer almaması futbolseverleri isyan ettirdi.
A Milli Takım aday kadrosu şöyle: