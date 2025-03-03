Semih Şentürk'ten eşine 37 milyonluk jest

Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Semih Şentürk, 20'nci evlilik yıldönümü için eşi Pınar Şentürk'e unutulmaz bir hediye verdi.

37 MİLYON TL'LİK JEST

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Şentürk evliliklerinin 20. yıldönümüne özel eşi Pınar Şentürk'e Beykoz'da bir milyon dolar değerinde 3+1 daire satın aldı.

Futbolculuk döneminde "Nöbetçi Golcü" lakabıyla tanınan Semih Şentürk'ün eşine olan sevgisini 37 milyon TL'lik bir hediyeyle taçlandırması tebrik topladı.