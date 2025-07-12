Semih Şentürk Fenerbahçe'deki hayalini açık açık dile getirdi

Semih Şentürk Fenerbahçe'deki hayalini açık açık dile getirdi
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Semih Şentürk Fenerbahçe'deki hayalini açık açık dile getirdi
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapmak istediğini dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan Semih Şentürk, "Her teklife açığız ama şu an bir teklif yok. Dijital ortamlardan gelen teklifler var. Beni beğendiler sanırım. Kararımızı yakın zamanda vereceğiz. Benim isteğim Fenerbahçe A takımında yardımcı antrenör olarak başlamak." dedi.

Eski milli futbolcu Semih Şentürk, bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapmak istediğini söyledi. Şentürk, tatil için geldiği Bodrum ilçesindeki bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin altyapısında 4 yıl çalıştığını hatırlatan Şentürk, ekip olarak çocuklara bir şeyler vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

'İSTEĞİM FENERBAHÇE'DE YARDIMCI ANTRENÖRLÜK'

Geçen sezon bir sosyal medya platformunda yorumculuk yaptığını ve güzel deneyimler kazandığını belirten Şentürk, "Her teklife açığız ama şu an bir teklif yok. Dijital ortamlardan gelen teklifler var. Beni beğendiler sanırım. Kararımızı yakın zamanda vereceğiz. Benim isteğim Fenerbahçe A takımında yardımcı antrenör olarak başlamak." dedi.

Semih Şentürk Fenerbahçe'deki hayalini açık açık dile getirdi

Fenerbahçe'de herkesin mücadele ettiğini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'de bizim zamanımızdaki ruhu göremiyorum. Bizim zamanımızda ağabeylerimiz vardı. Rüştü ağabey, Ümit ağabey, Emre Belözoğlu, Tuncay, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, hep toparlıyorlardı, birleştirici ağabeylerimiz vardı. Ben Fenerbahçe'de onu göremiyorum, üzülüyorum. Altyapıda çalışırken de şahit oldum. Sahadaki coşku ve ruhu kazanması gerektiğini düşünüyorum. Cenk Tosun'dan nöbetçi golcü olmasını beklerdim. Ama şans bulamadı ona da üzülüyorum. İnşallah bu sene daha iyi olur. Bizim zamanımızda Avrupa'da bu kadar oynayan oyuncu yoktu. A milli takımında oynayan 13-15 oyuncumuz Avrupa'da oynuyor. Bizim zamanımızda 5-6 arasıydı, çok fazla yoktu. O yüzden bu takıma güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. A milli takımından teklif gelirse o da güzel olur."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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