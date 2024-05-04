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Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar

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A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir programda milli takımın kadro seçimleri ve menajerlerin milli takıma oyuncu gönderme iddiaları hakkında konuştu. Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesi konusunda eleştirilere yanıt veren Altıntop, bu kararı teknik direktör Montella ile birlikte verdiklerini belirtti.

A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

SEMİH'İ NEDEN KADRODAN ÇIKARDILAR?

Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılan ve daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, futbol gündeminde çok sert eleştirilere sebep olmuştu. Bu kararı kimin verdiği merak edilirken, Hamit Altıntop bu konuyla ilgili ve "milli takıma menajerler oyuncu gönderiyor" iddiasına da açıklık getirdi.

"ÇOĞUNUZDAN ÖNCE BEN SEMİH'İ TANIYORDUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altıntop, "Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum. Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. Milli Takım'da oynatmayacaksanız kadroya almayın yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız. Türk bayrağına hizmet ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve sizlere hizmet ediyoruz" dedi.

"MONTELLA İLE BİRLİKTE KARAR VERDİK"

Yıldız futbolcunun kadrodan çıkarılması hakkında kararı Montella ile beraber aldıklarını belirten Altıntop, "Semih Kılıçsoy kendisi de yıprandığını söylüyor. "Oyuncunun öyle bir şey söylediğini bilmiyorum." Feyyaz Uçar öyle açıkladı. Beşiktaş tarafı 'mobbing' kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor iki gol atıyor ve değeri artıyor. Biz bu şekil geleceğe daha iyi hazırlanacağını düşünüyoruz. Geçmişte örnekler var. Milli takım formasını erken giyen kaybolabiliyor. Biz bu kararı Montella ile verdik. Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Maksat ortamı görmesi, hayal etmesi ve hocanın da Semih'i tanıması. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama Milli Takım'da devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız. O taraftan böyle bir tepki gelmesi bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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