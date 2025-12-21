Semih Kılıçsoy İtalya'da ilk golünü attı

İtalya Serie A 16. hafta maçında Cagliari ile Pisa karşı karşıya geldi. Unipol Domus'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOLLÜ MAÇTA SEMİH KILIÇSOY İLK GOLÜNÜ ATTI

Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. İlk kez ligde ilk 11'de görev alan Semih, İtalyan ekibiyle ilk golünü atmayı başardı. Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltı noktasında Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo kaydetti.

MİLLİ YILDIZLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Cagliari'de milli oyuncu Semih Kılıçsoy 82 dakika görev yaparken, Pisa'da da bir diğer milli yıldız İsak Vural, 73. dakikada oyuna dahil oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Cagliari 15, Pisa ise 11 puana ulaştı. Ligde gelecek hafta Cagliari, Torino'ya konuk olacak. Pisa, Juventus'u konuk edecek.