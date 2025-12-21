Semih Kılıçsoy İtalya'da ilk golünü attı
İtalya Serie A 16. hafta maçında Cagliari, sahasında Pisa'yı 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cagliarili futbolcu Semih Kılıçsoy, takımının ikinci golünü kaydetti. Genç golcü, ligdeki ilk golünü attı.
- Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin Serie A'da Pisa ile 2-2 berabere biten maçında 71. dakikada gol attı.
- Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla İtalya'da ilk golünü attı ve ilk kez ligde ilk 11'de oynadı.
- Cagliari maç sonunda 15 puana, Pisa ise 11 puana ulaştı.
İtalya Serie A 16. hafta maçında Cagliari ile Pisa karşı karşıya geldi. Unipol Domus'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
4 GOLLÜ MAÇTA SEMİH KILIÇSOY İLK GOLÜNÜ ATTI
Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. İlk kez ligde ilk 11'de görev alan Semih, İtalyan ekibiyle ilk golünü atmayı başardı. Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltı noktasında Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo kaydetti.
MİLLİ YILDIZLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ
Cagliari'de milli oyuncu Semih Kılıçsoy 82 dakika görev yaparken, Pisa'da da bir diğer milli yıldız İsak Vural, 73. dakikada oyuna dahil oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Cagliari 15, Pisa ise 11 puana ulaştı. Ligde gelecek hafta Cagliari, Torino'ya konuk olacak. Pisa, Juventus'u konuk edecek.