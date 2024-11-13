Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 28 milyon euro teklif ettiler

Avrupa'nın dev kulüpleri Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u takip etmeye devam ediyor. Milli futbolcu için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği öne sürüldü.

28 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLER

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, ara transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Öte yandan PSG'nin sezon başında Semih için Beşiktaş'a 20 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus içeren bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Dev kulübün ara transfer döneminde siyah-beyazlılar ile yeniden pazarlıklar için masaya oturacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 resmi maça çıkan Semih, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı verdi. Ayrıca milli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2028'de tamamlanacak.