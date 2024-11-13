Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 28 milyon euro teklif ettiler
Paris Saint-Germain, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a talip oldu. Sezon başında da milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibinin bonuslarla birlikte 28 milyon euroluk bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Dev kulüp, devre arasında yeniden siyah-beyazlılar ile masaya oturacak.
Avrupa'nın dev kulüpleri Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u takip etmeye devam ediyor. Milli futbolcu için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği öne sürüldü.
28 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLER
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, ara transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Öte yandan PSG'nin sezon başında Semih için Beşiktaş'a 20 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus içeren bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Dev kulübün ara transfer döneminde siyah-beyazlılar ile yeniden pazarlıklar için masaya oturacağı belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 resmi maça çıkan Semih, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı verdi. Ayrıca milli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2028'de tamamlanacak.