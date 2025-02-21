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Semih Kılıçsoy, Eyüpspor Maçında Gol Attı

Semih Kılıçsoy, Eyüpspor Maçında Gol Attı
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Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Eyüpspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Beşiktaş, maçı 3-1 kazanırken, Semih bu sezon 34 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Eyüpspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Rafa Silva, 45. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. İkinci yarının başında Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

Süper Lig'de 22 kez forma giyen genç oyuncu, diğer golünü de Göztepe'ye atmıştı.

Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda ise 34 maçta 3 gol, 6 asiste ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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