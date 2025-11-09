Semih Gümüş İslami Dayanışma Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı
İslami Dayanışma Oyunları'nda boks erkekler 55 kiloda milli boksör Semih Gümüş, yarı finaldeki mağlubiyetine rağmen bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.
İslami Dayanışma Oyunları'nda boks erkekler kategorisinde 55 kiloda milli boksör Semih Gümüş bronz madalya kazandı.
Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda boksta erkekler 55 kiloda ringe milli böksör Semih Gümüş çıktı. Gümüş, yarı finalinde Cezayirli rakibine mağlup oldu. Bu sonuçla milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsüde yerini aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor