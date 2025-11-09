Haberler

Semih Gümüş İslami Dayanışma Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
İslami Dayanışma Oyunları'nda boks erkekler 55 kiloda milli boksör Semih Gümüş, yarı finaldeki mağlubiyetine rağmen bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

İslami Dayanışma Oyunları'nda boks erkekler kategorisinde 55 kiloda milli boksör Semih Gümüş bronz madalya kazandı.

Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda boksta erkekler 55 kiloda ringe milli böksör Semih Gümüş çıktı. Gümüş, yarı finalinde Cezayirli rakibine mağlup oldu. Bu sonuçla milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsüde yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
