Selin Hürmeriç, Portekiz'de Altın Madalya Kazandı

Selin Hürmeriç, Portekiz'de Altın Madalya Kazandı
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Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda solo kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Ece Üngör ise serbest solo kategorisinde altıncı oldu.

Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci olarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör ise serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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