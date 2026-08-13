Selin Hürmeriç'ten Dünya 5'inciliği

Milli sporcu Selin Hürmeriç, Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda teknik solo kategorisinde dünya gençler 5'inciliği elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç, teknik solo kategorisinde dünya gençler 5'incisi oldu.

Şampiyonada teknik takım kategorisinde ise Esmanur Yirmibeş, Ayça Boru, İda Doğrayan, Defne Gümüş, Nefise Naz Pınar, Ece Doğanyıldız, Defne Dündar ve Bade Haceryan'dan oluşan milli takım, dünya gençler 14'üncülüğünü elde etti.

Organizasyon 16 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA