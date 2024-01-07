Selendi Belediyespor Köprübaşı Belediyespor'u mağlup ederek play off umutlarını sürdürdü

Manisa Ali Kaya Süper Amatör C Grubu'nda Selendi Belediyespor takımı evinde ağırladığı aynı puandaki Köprübaşı Belediyespor'u 2-1 yenerek 18 puan ile 3. sıraya yerleşerek play off umutlarını devam ettirdi.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Süper Amatör Lige yükselen Selendi Belediyespor evinde ağırladığı grubunda aynı puanda olan Köprübaşı Belediyespor'u 2-1 yendi. Selendi 3 Eylül Şehir Stadında Şevket Teker, Sadık Arslan ve Uğur Ulusoy hakem üçlüsünün yönettiği zaman zaman yağmur altında oynanan mücadelede 21. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Selahaddin rakip oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Gökay topu direğe nişanladı. Dönen topu takip eden Tugay kalecinin sağından aşırtma bir vuruş ile topu ağlara yolladı. Bu gol ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Bu gölün ardından toparlanan Köprübaşı Belediyespor takımı 40. dakikada Yasin ile beraberliği yakaladı. Bu gol ilk yarının sonucunu belirledi. 1-1. İkinci yarıya etkili başlayan ve oyunu rakip sahaya yıkan ev sahibi takım 66. dakikada Tugay ile golü bularak 2-1 öne geçti. Bu gol maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından Selendi takımı puanını 18 yaparken Köprübaşı Belediyespor 15 puanda kaldı. Selendi takımı grupta 3. sırada yer aldı. - MANİSA