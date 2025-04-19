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Selectum Junior World Cup Antalya'nın İkincisi Tamamlandı

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Antalya'da düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi, 5 kıtadan 300'den fazla takımın katılımıyla gerçekleşti. Final karşılaşmaları Aksu'daki Titanic Mardan Stadyumu'nda yapıldı ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Antalya'da düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi tamamlandı.

Organizasyona 5 kıtadan, 28 ülkeyi temsilen 300'den fazla takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcu katıldı.

Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde iki gün önce başlayan Selectum Junior World Cup Antalya'nın final karşılaşmaları, Aksu ilçesindeki Titanic Mardan Stadyumu'nda yapıldı.

Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisinde 9 yaş altı takımlarda Atakent Gelişimspor, 10 yaş altı takımlarda Sporting Lizbon, 11 yaş altı takımlarda Antalyaspor, 12 yaş altı takımlarda Lech Poznan, 13 yaş altı takımlarda Dinamo Moskova, 14 yaş altı takımlarda Dinamo Moskova, 15 yaş altı takımlarda Stuttgart birinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlara ve sporculara, kupa ve madalyaları verildi.

Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.

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Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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