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Selçuk Üniversitesi Sporcuları Avrupa Halter Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Selçuk Üniversitesi Sporcuları Avrupa Halter Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı
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Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Polonya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 5 altın ve toplamda 12 madalya kazandı. Cansu Bektaş ve Gamze Altun, yeni Avrupa rekorları ile başarılarına başarı kattı.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcular, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 5'i altın 12 madalya kazandı. Cansu Bektaş, toplamda 166 kilo ile Gamze Altun ise silkmede 93 kilo ile Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcular Cansu Bektaş ve Gamze Altun, Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 23 yaş altı kadınlarda 45 kiloda mücadele etti. Koparmada 75 kilo, silkmede ise 91 kilo ile gümüş madalya, toplamda ise 166 kilo ile altın madalya elde eden Cansu Bektaş, aynı zamanda 23 yaş altı Avrupa rekoru kırdı. Gamze Altun da koparmada 70 kilo ile bronz, silkmede 93 kilo ile altın, toplamda 163 kilo ile bronz madalya kazandı. Altun, silkmede 93 kiloluluk kaldırışıyla Avrupa rekorunun da sahibi oldu. Bektaş ve Altun, 23 yaş altı kadınlarda 2'si altın, 6 madalyaya ulaştı.

Genç Kadınlar kategorisinde 3 altın madalya

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcular da genç kadınlar kategorisinde 3'ü altın, 6 madalyanın sahibi oldu. 45 kiloda yarışan Ezgi Kılıç; koparmada 74, silkmede 85 ve toplamda 159 kiloyla 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Genç kadınlar 55 kiloda podyuma çıkan Merve İlden; koparmada 82, toplamda da 181 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu. 45 kiloda mücadele eden Yağmur Melek Şahin ise silkmede 81 kiloyla bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, ülkemize madalya gururu yaşatan milli sporculara teşekkür etti. Yılmaz, "Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Spor Bilimleri Fakültemiz öğrencileri büyük başarılar elde etti. Madalyaların yanı sıra sporcularımızın Avrupa rekorları kırması da mutluluğumuzu arttırdı. Öğrencilerimiz ve tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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