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Selçuk Saykal Voleybol Turnuvası Anlamlı Bir Açılışla Başladı

Selçuk Saykal Voleybol Turnuvası Anlamlı Bir Açılışla Başladı
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Sağlık-Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Selçuk Saykal Voleybol Turnuvası, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına bir açılış kokteyli ile başladı. Turnuva, işbirliği ve kardeşlik ruhunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Selçuk Saykal Voleybol Turnuvası, anlamlı bir açılış kokteyli ile başladı.

Turnuvaya adını veren ve 22 Aralık 2024 tarihinde Antalya'ya gelmek üzere Muğla'dan havalandığı sırada düşen ambulans helikopterde pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ile birlikte hayatını kaybeden ATT Selçuk Saykal organizasyonla bir kez daha anılırken, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sporun birleştirici gücü etrafında bir araya geldi. Açılış töreninin ardından sağlık çalışanları ve davetliler kokteyl alanında bir araya gelerek sohbet etti. Selçuk Saykal Voleybol Turnuvası, sağlık çalışanları arasındaki dayanışmayı ve motivasyonu artırmayı hedefleyen karşılaşmalarla önümüzdeki günlerde devam edecek.

Açılışta konuşan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Osman Kasap sağlık çalışanlarının fedakarca verdikleri mücadelenin sadece hastanelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla her alanda devam ettiğini vurguladı. Kasap, "Selçuk Saykal, bu kutsal mesleğin ne denli büyük fedakarlıklar gerektirdiğini bizlere hatırlatan isimlerden biri oldu. Onun anısını yaşatmak, meslektaşlarımız arasındaki kardeşliği pekiştirmek ve sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri bir kez daha ortaya koymak adına bu turnuvayı düzenledik. Spor, bizleri bir araya getiren en güçlü araçlardan biri ve biz de bu ruhu hep birlikte yaşatacağız" dedi.

Selçuk Saykal'ın abisi Sezer Saykal ise duygusal anlar yaşanan konuşmasında, kardeşinin hayatı boyunca insanlara yardım etmeyi kendine görev bildiğini ifade etti. "Selçuk, sadece bir sağlık çalışanı değildi. O, insanların hayatına dokunan, yardım etmeyi kendine borç bilen, mesleğine aşkla bağlı bir insandı. Bugün burada onun isminin böyle güzel bir organizasyonla yaşatılması bizler için tarifsiz bir gurur kaynağı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış törenine Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Osman Kasap, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Remzi Polat ve Selçuk Saykal'ın abisi Sezer Saykal konuşmacı olarak katıldı. Bunun yanı sıra sağlık yöneticileri, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kunduz ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanları da törende yer aldı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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