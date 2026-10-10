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Selçuk Şahin, Batman Petrolspor'un Iğdır FK'ya 2-1 yenildiği maçta hakemi eleştirdi

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Selçuk Şahin, Batman Petrolspor'un Iğdır FK'ya 2-1 yenildiği maçta hakemi eleştirdi
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Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, takımının Iğdır FK'ya 2-1 yenildiği maçın ardından hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşündüğünü söyledi. Şahin, bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmediğini belirtti.

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Önemli eksiklerimize rağmen burada maça çok iyi hazırlanmıştık. Sonuç almak için gelmiştik ama olmadı. Hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim. Zaten verdiği penaltıdan da belli oldu. Neyse ki VAR'dan döndü ama hakemlerle uğraşmamız bugün bizi yordu. Birkaç haftadır da yoruyor. Umarım üstesinden geleceğiz. Bizim adımıza kötü bir gün oldu. Batman halkından ve Batman Petrolspor camiasından da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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