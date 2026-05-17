Selçuk İnan: "İyisiyle kötüsüyle güzel bir sezon geçirdik"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası sezonu değerlendirerek, takımın performans düşüşüne rağmen güzel bir sezon geçirdiklerini ve taraftarlara teşekkür etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyisiyle kötüsüyle güzel bir sezon geçirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kocaelispor, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, sözlerine Antalyaspor'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Maçı kazanmak için mücadele ettiklerini ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten İnan, sezonu psikolojik olarak üç farklı dönemde değerlendirdiğini söyledi.

Sezonun ilk bölümünde yeni kurulan bir takım olmaları nedeniyle oyuncuların birbirine alışma süreci yaşadığını ifade eden İnan, bu dönemde sahada mücadele ve oyunun olduğunu ancak skor alamadıklarını kaydetti. İkinci periyotta ise hem oyun hem de skor anlamında önemli işler yaptıklarını belirten İnan, takımın uzun süre üst sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Son bölümde hedefsiz kalmalarının ardından performans düşüşü yaşadıklarını aktaran Selçuk İnan, "5. ve 6. sıralara kadar yükseldik. Uzun süre oralarda kaldık. Son bölümde ise düşüş yaşadık" diye konuştu.

Uzun yıllar sonra lige çıkan bir takım olarak önemli bir sezon geçirdiklerini belirten İnan, taraftarlara da teşekkür etti. Taraftarların her şartta takımlarının yanında olduğunu ifade eden Selçuk İnan, "Soğukta, sıcakta, yoklukta her zaman bizi desteklediler. İyi ki varlar, onlarla daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına da teşekkür eden Selçuk İnan, sezon boyunca hep birlikte güzel bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Şimdi daha fazla çalışma zamanı. Daha yukarı hedeflere ulaşmak için çalışacağız" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
