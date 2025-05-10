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Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi

Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi
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Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Gaziantep FK sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andraz Sporar kaydetti.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK'de taraftarlar Selçuk İnan'a tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Selçuk İnan istifa edeceğinin sinyallerini verdi.

YOLLAR AYRILDI

Maçın ardından Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz ile Selçuk İnan olağanüstü toplantı. Yapılan görüşme sonucunda ayrılık kararı alındı. Bu sezon ligde 12 galibiyet 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Gaziantep FK topladığı 42 puanla 15. sırada yer alıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada; yapılan görüşme neticesinde Selçuk İnan'la yolların ayrıldığı duyuruldu. Resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

Gaziantep FK, Selçuk İnan ile yollarını ayırdı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Maç şaibeli

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