Selçuk İnan’ın eski takım arkadaşı artık teknik ekibinde

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın ekibine eski milli futbolcu Umut Bulut dahil oldu. İnan ile futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Galatasaray'da aynı formayı giyen 43 yaşındaki Bulut, bu kez teknik ekipte görev yapacak.

Kocaelispor'da teknik heyete yeni bir isim katıldı. Eski milli futbolcu Umut Bulut, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik ekiple birlikte sahada yer aldı. Futbolculuk döneminde Selçuk İnan ile önce Trabzonspor'da, ardından Galatasaray'da takım arkadaşlığı yapan Bulut, bu kez Kocaelispor'da İnan'ın yardımcıları arasında yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı