Üye Girişi
Haberler

Selçuk İnan: 'Hatayspor Maçında Galibiyet Hedefliyoruz'

Selçuk İnan: 'Hatayspor Maçında Galibiyet Hedefliyoruz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanarak 4 maçlık yenilmezlik serilerini sürdürmek istediklerini açıkladı. İnan, son dönemdeki performanslarına güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacakları müsabakayı kazanarak 4 maçlık yenilmezlik serilerini ettirmek istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İnan, önemli gördükleri Hatayspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Selçuk İnan, ligdeki son 4 maçlarında yenilmediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sezona galibiyetle başladık ama takım olarak eksiktik ve hazır değildik. Sonra puan kayıpları yaşadık. Son haftalarda ise istediğimiz oyun ve felsefeyi sahaya yansıtmak adına önemli işler yaptık. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şehrin ve taraftarın desteğiyle son periyotta önemli işler yaptık. Son 4 maçtır kaybetmeyen bir takımız ama futbol hep böyle istatiksel olarak devam etmiyor. Her hafta yeni bir maç ve yeni bir meydan okuma. Anadolu takımları bu sene çok güçlü. O yüzden her maça çok iyi hazırlanmamız ve çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bunları yerine getirirsek oyun üstünlüğümüz ortaya çıkacak ve son haftalardaki namağlup serimiz devam edecektir. Çünkü serilerin devam etmesi oyuncuların öz güveni açısından da çok önemli."

Hatayspor'un kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu anlatan İnan, "Başlarında çok önemli bir hocaları var. Şu ana kadar almış olduğu sonuçlar, oynadıkları oyunun karşılığı değil diye düşünüyorum. İyi mücadele ediyorlar. Dolayısıyla çok zor bir mücadele bizi bekliyor. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." şeklinde konuştu.

Hazırlıklar devam ediyor

Gaziantep Fk, Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Spor
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.