Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Sky Spor'un Youtube hesabında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili yorum yaptı.

''HAYATIN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMAZ''

''Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna cevap veren Selçuk İnan, "Şöyle söyleyeyim. Çok klasik ama. Herkes söylüyor bunu. Hayatın ne getireceğini hiçbir şekilde hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Çok önemli camialar bunlar ki ben, beni biliyorsunuz, ben zaten hiçbir sevincimi de rakibimi rencide ederek yaşamadım. Ben böyle oldum hayatımda.'' dedi.

Sözlerine devam eden genç hoca, ''O yüzden Fenerbahçe-Galatasaray düşmanlığını hayatımda hiç anlamadım eğer böyle bir şey varsa, hiç öyle bakmadım. Dediğim gibi aynı evde Fenerbahçeli-Galatasaraylı yaşadık biz." ifadelerini kullandı.