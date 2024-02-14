Selçuk Can Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli güreşçi kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Selçuk Can 2. turda Macar rakibi Krisztian Vancza'yı (3-1) yendi. Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Catataga'yı (11-1) teknik üstünlükle geçen milli güreşçi, yarı finalde de Rus Narek Oganian'ı 6-0 mağlup ederek finale yükseldi. Selçuk Can, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna taktı. Milli güreşçi kariyerinde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, Türkiye de grekoromende ilk altın madalyasını elde etti. - BÜKREŞ