Fenerbahçe'den maç sonu zehir zemberek açıklama: Hak edilen penaltılar verilmiyor

Geriye düştüğü maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Selahattin Baki açıklamalarda bulundu. Penaltı beklenen pozisyona tepki gösteren Baki, "Fenerbahçe'nin bir kere daha bir penaltısı bugün verilmedi. Hadi sahadaki hakem görmedi; VAR, bu kritik pozisyonu nasıl atlıyor, inanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin özellikle deplasmanlarda hak ettiği penaltıların verilmemesi gibi bir trend var." dedi.

Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE DEPLASMANDA PENALTILARI VERİLMİYOR"

Baki açıklamasında, "Son haftalarda Fenerbahçe'ye özellikle deplasmanda hak ettiği penaltıları verilmiyor. Takım ruh koyup maçları döndüremeseydi bambaşka senaryo konuşacaktık. Lobiciler, algılar hala aktif. Algıların ne kadar işe yaradığını gösteriyor." dedi.

"GALİP GELİRKEN DE KONUŞULMASI GEREKENLER VAR"

VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini ifade eden Baki, "Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Fenerbahçe'nin bugün yine 1 penaltısı verilmedi. VAR nerede?" sözlerini sarf etti.

"BUGÜN BAMBAŞKA BİR SENERYO KONUŞACAKTIK"

Baki, "Takım, ortaya bir ruh koyup, bu maçların çoğunu döndüremeseydi bugün belki bambaşka bir senaryoyu konuşacaktık. Bu da bu lobicilerin, bu algıcıların ne kadar aktif olduklarının ve bu algılarının ne kadar işe yaradığını gösteriyor" bu ifadelerle açıklamasını tamamladı.