Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tutuklu bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a destek mesajı verdi. Mosturoğlu'nun sözleri alkış aldı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli camianın önde gelen isimleri toplantıda bir araya geldi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN MERT HAKAN YANDAŞ'A MESAJ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a destek açıklaması yaptı.

Toplantıda konuşan Mosturoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'a destek mesajı verdi. Mosturoğlu, "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir. Biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah çok kısa sürede hürriyetine kavuşacak ve tekrar bizlerle birlikte olacaktır" ifadelerini kullandı. Mosturoğlu'nun sözleri alkış aldı.

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE BÜYÜK KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Mosturoğlu, "Bugün en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik ortamını korumaktır. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır. Yapıcı her eleştiriyi dinlemeliyiz. Camianın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük kararlılıkla ilerliyoruz. Fenerbahçe tarihine baktığımızda net bir gerçeği görürüz. Bu kulüp en büyük başarılarını camia olarak kenetlendiğinde elde etmiştir. Bugün de aynısını yapmalı ve takımlarımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz ki bu olduğunda şampiyonluk bize çok daha yakın olacaktır" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
