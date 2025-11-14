Haberler

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Muaythai Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel İller Arası Halk Eğitimi Kurumları Muaythai Şampiyonası'nda Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi, Gençler ve Elitler kategorisinde takım halinde şampiyon oldu. Kupası, Muaythai İl Temsilcisi tarafından takdim edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel İller Arası Halk Eğitimi Kurumları Muaythai Şampiyonası'nda Gençler ve Elitler kategorisinde takım halinde şampiyon olan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'ne kupası takdim edildi.

Saruhanlı'da gerçekleştirilen 6. Geleneksel İller Arası Halk Eğitimi Kurumları Muaythai Şampiyonası'nda Gençler ve Elitler kategorisinde takım halinde şampiyonluğa ulaşan Şehzadeler Halk Eğitimi Kurumuna şampiyonluk kupası takdim edildi.

Ziyarette Muaythai İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan, Muaythai Usta Öğreticisi Sevda Barış ve Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış hazır bulundu. İl Temsilcisi Demiraslan, Halk Eğitimi Merkezlerinin spor branşlarına verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, "Kurumumuza geldiği ilk günden bu yana Türk sporuna destek veren Şehzadeler Halk Eğitimi Müdürümüz İlyas Kayaokay ve Usta Öğreticimiz Sevda Barış'ı tebrik ediyor, şampiyonluk kupasını teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Müdürü İlyas Kayaokay ise şampiyonlukta emeği geçen herkesi selamlayarak teşekkür etti. Muaythai'nin sadece bir spor değil; disiplin, karakter ve azmin birleştiği bir yaşam biçimi olduğunu belirten Kayaokay, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Halk Eğitimi Merkezlerinin sporu hayatın merkezine alan bir anlayışla her yaştan bireye ulaşmayı sürdüreceği ifade edildi.

Gençler ve elitler kupa sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "1. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi, 2. Saruhanlı Halk Eğitimi Merkezi, 3. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi, 3. Balçova Halk Eğitimi Merkezi." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.