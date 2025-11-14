Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Muaythai Şampiyonu Oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel İller Arası Halk Eğitimi Kurumları Muaythai Şampiyonası'nda Gençler ve Elitler kategorisinde takım halinde şampiyon olan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'ne kupası takdim edildi.

Ziyarette Muaythai İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan, Muaythai Usta Öğreticisi Sevda Barış ve Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış hazır bulundu. İl Temsilcisi Demiraslan, Halk Eğitimi Merkezlerinin spor branşlarına verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, "Kurumumuza geldiği ilk günden bu yana Türk sporuna destek veren Şehzadeler Halk Eğitimi Müdürümüz İlyas Kayaokay ve Usta Öğreticimiz Sevda Barış'ı tebrik ediyor, şampiyonluk kupasını teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Müdürü İlyas Kayaokay ise şampiyonlukta emeği geçen herkesi selamlayarak teşekkür etti. Muaythai'nin sadece bir spor değil; disiplin, karakter ve azmin birleştiği bir yaşam biçimi olduğunu belirten Kayaokay, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Halk Eğitimi Merkezlerinin sporu hayatın merkezine alan bir anlayışla her yaştan bireye ulaşmayı sürdüreceği ifade edildi.

Gençler ve elitler kupa sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "1. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi, 2. Saruhanlı Halk Eğitimi Merkezi, 3. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi, 3. Balçova Halk Eğitimi Merkezi." - MANİSA