Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nden Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 26 ülkeden 450 sporcunun katıldığı Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'ye ve Şehzadelere gümüş madalya kazandıran Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Cemile Aykoç'u tebrik etti.

Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Cemile Aykoç, 9 Aralık'ta Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 26 ülkeden 450 sporcunun katıldığı Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda zorlu rakiplerini geride bırakarak, gümüş madalyayı Türkiye'ye ve Şehzadeler ilçesine kazandırdı. Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, "Cemile kızımızın bu seneki 4. uluslararası başarısı. Cemile ülkemizi ve şehrimizi bu yıl dört kez milli takımda temsil ederek milli formanın vazgeçilmezi olduğunu kanıtlamış oldu. Aldığı ulusal ve bölgesel başarıları ise saymakla bitmez. Kulübümüze ve sporcularımıza vermiş olduğu destekler için Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik başta olmak üzere, antrenörlerimiz ve teknik ekibimize teşekkür ederim" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Cemile Aykoç'un başarısını kutlayarak, "Cemile Aykoç, şehrimizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ediyor. Bu başarı, Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nün ve şehrimizin spor potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Kendisini ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA