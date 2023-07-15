Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yamaç Paraşütü Uçuşu

AKSARAY'da 15 yamaç paraşütü pilotu, Hasan Dağı'na çıkıp, Şehit Ömer Halisdemir anısına özel uçuş gerçekleştirdi.

?Hasandağı yamaç paraşütü atlama alanından havalanan 15 sporcu, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir için havada Türk bayrağı açtılar. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü As Başkanı Abdullah Kahraman, "Bugün federasyon olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü anısına uçuşumuzu Aksaray Hasan Dağı'nda gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'in mezarına uçup onu yad edeceğiz. Allah'ım böyle bir felaketi ülkemize yaşatmasın. Ülkemiz ve bayrağımız baki kalsın ve dik dursun. Burada 15 arkadaşımız var. Şehidimizin kabrini ziyaret edip daha sonra karayolu ile tekrar Aksaray'a geleceğiz. Hava şartlarına göre varmamız 2 saat sürecek. Uçuşta Türk bayrağı da açacağız." diye konuştu. Sporcular uçuşlarını gerçekleştirip havada Türk bayrağı açtı.