Ulusal Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu tamamlandı

ŞEHİT Halis Özdemir için Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ulusal Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turuna katılan sporcular 750 kilometrelik mesafeyi pedal çevirerek Niğde'ye geldi. Bisiklet sporcuları, İstanbul'dan getirdikleri şehit toprağını, şehit Halisdimir'in kabrine ulaştırdı.

9'uncu Ulusal Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan verilen start ile başladı. Sporcular, Hadımköy Şehitliği'nden aldıkları şehit toprağını, Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye ulaştırmak için yola çıktı. Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray güzergahlarını takip ederek 750 kilometrelik zorlu parkuru pedal çevirerek tamamlayan bisiklet sporcuları, Ömer Halisdemir'in Niğde Bor ilçesindeki kabrine ulaştı. Sporcular burada şehit toprağı, dualarla Özdemir'in kabrine döktü.