Şehit öğretmenler için stadyum çevresine ağaç diktiler

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve gönüllüler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ellerine aldıkları kazma ve kürekle şehit öğretmenlerin isimlerini sonsuza dek yaşatmak için stadyum çevresine ağaç dikti.

Toplumsal farkındalık organizasyonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'da bu kez öğretmenler unutulmadı. Kocaeli Stadyumu'nun dış kapıları, Kocaelispor gönüllüsü gençlere ve ellerindeki ağaç fidanlarına açıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için kalıcı etkinlik yapmayı hedefleyen Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve organizasyon müdürü Mehmet Açık, şehit öğretmenler için futbolcular ve teknik ekip adına çam ağacı dikti.

Sağanak yağışa rağmen ağaç diktiler

Ağaç dikimi sağanak yağışa rağmen ertelenmedi. Boyunlarına yeşil-siyah atkıyı, ayaklarına çizmeyi takan Kocaelisporlular kazma ve küreği eline aldı, önce kazdı sonra çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Ağaç dikimine; Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kulübün organizasyon müdürü Mehmet Açık ve gönüllüler; Abdullah Kerem Özel, Işıl Demirel, Özge Nayman Demirel, Gökmen Kemal Demirel, Sertaç Altıntaş, Aziz Emre Yeğin, Yiğit Oğuz, Nursena Akcan, Yunus Emre Akcan, Aytunç Çetinbaş, Erhan Evren, Emir Sürek, Yahya Yalçın, Doruk Yalçın, Meriç Yalçın, Okan İşim, Deniz Bala, Emirhan Sican, Mustafa Duman, Eslem Şura Evren ve Ebrar Şule Evren katıldı.

Durul: "Bilgi ve sevgi ışığı yakan şehit öğretmenlerimizi anıyoruz"

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerin gününü tebrik eden, ebediyete intikal etmiş öğretmenleri de saygı ve minnetle anan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, şehit öğretmenlere ayrı parantez açtı. Durul, "Kocaelispor olarak şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onların bizlere bıraktığı değerleri geleceğe taşımak adına anlamlı bir adım atıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında bilgi ve sevgi ışığını yakan, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi anmak için fidanlar dikiyoruz. Her dikilen fidan, öğretmenlerimizin fedakarlığını ve idealizmini simgeleyecek. Kök saldığı bu topraklarda, onların bize öğrettiği sevgi, birlik ve kardeşlik duygularını yeşertecek. Tıpkı onların hayatlarımızda bıraktığı derin izler gibi, bu ağaçlar da toprağa ve geleceğe kök salacak. Bu etkinlikle yalnızca onların hatırasına sahip çıkmıyor, Kocaelispor ailesi olarak topluma olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Şehit öğretmenlerimiz adına büyüyen her ağaç, onların eğitim meşalesini asla sönmeyecek bir ışıkla geleceğe taşıma kararlılığımızı gösterecek. Kocaelispor camiası olarak aziz şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, dikilen her ağacın gölgesinde sevgi, barış, dostluk ve dayanışmanın filizlenmesini temenni ediyoruz" dedi.

Futbolcular ve teknik ekip adına ağaç dikildi

Recep Durul'un bizzat katıldığı etkinlikte gönüllüler tarafından Ertuğrul Sağlam, Haşim Arda Sarman, Josip Vukovic, Markao, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı, Mijo Caktas, Muharrem Cinan, Oğulcan Çağlayan, Onur Öztonga, Pedrinho, Ryan Mendes, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik, Yusuf Cihat Çelik, Aaron Appindangoye, Ahmet Hasan Göcen, Ahmet Oğuz, Ahmet Sagat, Barış Alıcı, Caner Osmanpaşa, Furkan Gedik, Giorgi Beridze, Gökhan Değirmenci ve Harun Tekin adına şehit öğretmenler için dikilen ağaçlar Kocaeli Stadyumu'nun çevresinde maça gelenler tarafından sürekli ziyaret edilecek.

Şehit öğretmenlerin isimleri ağaçlarla birlikte yaşayacak

İsimleri Kocaeli Stadyumu'nda sonsuza kadar yaşatılacak şehit öğretmenler şu şekilde:

"İbrahim Oktugan (07.05.2024), Ayşenur Alkan (21.11.2022), Arzu Özsoy (12.11.2022), Necmettin Kuyucu (02.04.2019), Ayhan Kökmen (15.12.2017), Emin Acun (28.09.2017), Necmettin Yılmaz (12.07.2017), Şenay Aybüke Yalçın (09.06.2017), Yusuf Elitaş (15.07.2016), Hüseyin Tunç (28.06.2016), Emrah Erdem (30.01.2014), Rabia Sevilay Durukan (26.09.2012), Hayri Kaya (05.09.2012), Ahmet Tosun (05.09.2012), Onur Ateş (23.10.2011), Muhammet Yurtoğlu (23.10.2011), Mehmet Gökhan Ay (23.10.2011), Ayhan Yıldırım (23.10.2011), Dilay Kerman (04.09.2011), Süleyman Şahin (12.05.2004), Hüseyin Ağırman (15.05.1999), Gürhan Yardım (29.04.1994), Erhan Çakmak (15.07.1998), Hamit Sütmen (17.05.1998), Neşe Alten (26.10.1993) ve Mustafa Fehmi Kubilay (23 Aralık 1930)." - KOCAELİ