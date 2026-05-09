Hocalar'da Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik Anısına Voleybol Turnuvası

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Türk Eğitim-Sen tarafından şehit öğretmen Fatma Nur Çelik anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı. 8 takım ve 96 sporcunun katıldığı turnuva bir ay sürecek. Açılış maçında Devlethan Obası, Hocalar Gençlik'i 3-2 yenerek galibiyetle başladı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Türk Eğitim-Sen Hocalar Temsilciliği tarafından Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik anısına voleybol turnuvası düzenlendi.

Hocalar Asım Kocabıyık Spor Salonu'nda düzenlenen Voleybol Turnuvasına kamu kurumlarında oluşan 96 sporcu 8 takım katıldı. Bir ay sonra tamamlanması planlanan A ve B gurubu şeklinde düzenlenen turnuvada grupları ilk ikide bitiren takımlar çapraz eşleşme ile playy-off sistemine geçilecek. Yarı final ve final maçları oynanacak. Kazanan takımlara Türk Eğitim Sen tarafından kupa ve madalyalar verilecek.

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Devlethan Obası ile Hocalar Gençlik karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Devlethan Obası, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Turnuvadaki diğer karşılaşmaların önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
