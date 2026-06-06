Hocalar'da Şehit Öğretmen Anısına Düzenlenen Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Çepni Otağı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Türk Eğitim-Sen tarafından Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik anısına düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Çepni Otağı takımı oldu.

Hocalar Asım Kocabıyık Spor Salonu'nda yaklaşık bir ay önce düzenlenen voleybol turnuvasına kamu kurumlarından 8 takımda 96 sporcu katıldı. Bir ay süren organizasyonda A ve B grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşme ile play-off oynadı. Dün ise final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Çepni Otağı, Güre Gençlik Miryokefalon'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında Ahmet Sarıdaş Ortaokulu'nu yenen Filenin Aslanları takımı oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı