Haberler

Hocalar'da Şehit Öğretmen Anısına Düzenlenen Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Çepni Otağı

Hocalar'da Şehit Öğretmen Anısına Düzenlenen Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Çepni Otağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Türk Eğitim-Sen tarafından şehit öğretmen Fatma Nur Çelik anısına düzenlenen voleybol turnuvasında Çepni Otağı takımı, finalde Güre Gençlik Miryokefalon'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. 8 takım ve 96 sporcunun katıldığı turnuva bir ay sürdü.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Türk Eğitim-Sen tarafından Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik anısına düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Çepni Otağı takımı oldu.

Hocalar Asım Kocabıyık Spor Salonu'nda yaklaşık bir ay önce düzenlenen voleybol turnuvasına kamu kurumlarından 8 takımda 96 sporcu katıldı. Bir ay süren organizasyonda A ve B grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşme ile play-off oynadı. Dün ise final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Çepni Otağı, Güre Gençlik Miryokefalon'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında Ahmet Sarıdaş Ortaokulu'nu yenen Filenin Aslanları takımı oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Ahmet Bulut'tan Aziz Yıldırım'a büyük sitem: Keşke bizi de sevseydiniz

''Efsane başkanımız'' dediği Aziz Yıldırım'a artık o da esti gürledi
Özgür Özel: Gerekirse bu başı vereceğim ama baş eğmeyeceğim

Özgür Özel'den net mesaj: Gerekirse bu başı vereceğim ama...
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

Büyük gerginlik! Özgür Özel, makam aracına alarak kurtardı
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!