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Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlu, 19. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutladı

Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlu, 19. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutladı
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'ye sezon başında transfer olan şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kampta kutladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'ye sezon başında transfer olan şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kampta kutladı.

Menemen FK'nin alt yaş gruplarında forma giyen Sekin, Antalya'nın Belek ilçesinde takımının yaptığı kampta çalışmalarını sürdürüyor.

Sekin'e, kampta 19. yaş günü nedeniyle Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul ve takım arkadaşlarınca sürpriz kutlama düzenlendi.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Sekin, mutluluk yaşadı.

Burak Tolunay Sekin'in babası polis memuru Fethi Sekin, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısında facianın önüne geçilmesi için canını siper ederek, şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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