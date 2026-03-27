Erzincan'da Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Açılışı Yapıldı

Erzincan'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları'nın açılış programı gerçekleştirildi.

27-29 Mart 2026 tarihlerinde Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya 18 ilden sporcu, antrenör ve teknik ekip iştirak ediyor.

Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, sporun birleştirici gücüyle Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Şampiyonanın sporcuların rekabet gücünü artırmasının yanı sıra birlik ve beraberliğe katkı sunmasını temenni eden Vali Aydoğdu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı