Sefkan Sümen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Rekor Kırdı

Sefkan Sümen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Rekor Kırdı
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Şırnaklı milli halterci Sefkan Sümen, Madrid'de düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

ŞIRNAKLI Milli Halterci Sefkan Sümen, Madrid'de düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada kaldırdığı 145 kilo ile Avrupa rekoru kırdı, 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu milli halterci Sefkan Sümen, 23-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 88 kilo sıkletinde yarışan Sefkan Sümen, koparmada 145 kilogram kaldırarak Avrupa rekoru kırarak altın madalya sahibi oldu. Silkmede 172 kilo ve toplamda 317 kiloluk derecelerle 2 gümüş madalya ile Avrupa ikincisi oldu. Sümen, performansı ile 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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