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Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi

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Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Seferovic'in ilk yarıdaki performansı tepki çekti. İlk haftada oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da etkisiz bir görüntü çizen Seferovic için binlerce paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın Benfica'dan transferi Seferovic, Giresunspor maçının ilk yarısında sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

SEFEROVIC ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda pozisyonların uzağında kalan Seferovic, geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında da tepki çekmişti. Yardımcı forvet pozisyonunda daha etkili oynayan ve genelde çift forvetli sistemlerde gol ve asist katkısı veren İsviçreli forvet için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi

Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi

Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi

Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi

Haberler.com - Spor

Haris Seferovic Giresunspor Galatasaray Spor Haberler

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