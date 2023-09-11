Seferihisar Cittaslow Plaj Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Seferihisar Cittaslow Plaj Futbol Takımı, TFF Plaj Futbol Ligi Seferihisar Etabı'nın şampiyonu oldu. Şenes Erzik Spor Tesisleri'nde yapılan müsabakalarda Seferihisar Cittaslow, finalde rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Seferihisar Cittaslow Plaj Futbol Takımı, TFF Plaj Futbol Ligi Seferihisar Etabı'nın şampiyonu oldu.

Şenes Erzik Spor Tesisleri'nin plaj futbol sahasında yapılan ve 3 gün süren Plaj Futbol Ligi Seferihisar Etabı, çekişmeli maçlara sahne oldu. Müsabakalar sonrasında Seferihisar Cittaslow ve Güzelbahçe Spor, finale çıkmaya hak kazandı. Final maçında rakibini yenen Seferihisar Cittaslow, etabı şampiyon tamamlarken, ikinci sırayı Güzelbahçe Spor, üçüncülüğü İztur Spor, dördüncülüğü ise Yelki Spor aldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şampiyonluk kupasını kazanan Seferihisar Cittaslow Spor'u tebrik ederek, Alanya'da gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. - İZMİR