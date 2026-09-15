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Seferi atıyor Kayserispor puanları topluyor

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- Trendyol 1. Lig'de 16 puanla lider durumda bulunan Kayserispor'da Taulant Seferi, attığı 7 golle takımına büyük katkı sağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'u 7 haftada 7 gol atan Taulant Seferi sırtlıyor.

Ligin 7. haftasında evinde İstanbulspor'u 4-0 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Kayseri ekibinde, deneyimli golcü Seferi performansıyla göz dolduruyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin gol yollarında önemli rol oynayan Seferi, ligde geride kalan 7 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırmayı başardı.

Sezonun ilk maçında sarı-kırmızılı ekibin 2-0 yendiği Artı Değer Vanspor FK karşılaşmasında 2 gol atan Seferi, Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü atan Seferi, Turka Esenler Erokspor'u 3-0 yendikleri maçı da boş geçmeyerek 1 gol attı.

İstanbulspor maçında da takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Seferi, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Böylece Seferi, Kayserispor'un ligde attığı 14 golün 7'sini kaydederken, Moreno 4, Benhur Keser 2, Florent Hasani ise 1 golle takımına katkı sağladı.

Kaynak: AA
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