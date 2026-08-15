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Bodrum FK İlk Puanını Aldı, Galibiyet Peşinde

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Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ligdeki ilk puanımızı aldık, önümüzdeki hafta da ilk galibiyetimizi alarak yükselişe geçmek istiyoruz" dedi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ligdeki ilk puanımızı aldık, önümüzdeki hafta da ilk galibiyetimizi alarak yükselişe geçmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bugün sahada güzel bir futbol vardı. İki takımın da teknik heyet ve futbolcularını tebrik ediyorum. İki takım da sahaya futbol oynamak için çıkmıştı. Geçen haftaki istemediğimiz mağlubiyetten sonra buraya kazanmak için gelmiştik. İyi başladığımız bir maçta kalemize gelen ilk şutta gol yedik. İlk yarıda ayrıca rüzgara karşı oynamamız da oyunumuzu bozdu diyebilirim. Gerekli hamleleri yapamadık ve bir de sakatlık yaşadık. İlk devrede birçok aksilikle uğraştık. Oyuncu ve taktik değişikliklerle ikinci yarıya oldukça istekli ve arzulu başladık. 2-2'yi bulduk hatta 3-4 gol pozisyonundan da yaralanamadık. Deplasmanda alınan beraberlik kulağa hoş gelebilir fakat son 10 dakikadaki oyunumuz ile galibiyeti kaçırdık diyebilirim. Genç bir takımız. Adımlarımızı yavaş yavaş atacağız. Bugün ligdeki ilk puanımızı aldık, önümüzdeki hafta da ilk galibiyetimizi alarak yükselişe geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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