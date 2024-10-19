Sedat Ağçay Pendikspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu
Pendikspor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ı atadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ağçay'a hoş geldin denildi ve başarılar dilendi.
Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a "hoş geldin" diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL