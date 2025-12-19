Menemen FK'da Seçim Can transferde yolcu

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışında son haftalarda yeniden çıkışa geçen Menemen FK'nın yıldızı Seçim Can Koç, aynı grupta yer alan Muşspor'a transfer oluyor. Elazığspor'un da istediği 28 yaşındaki 10 numara için Başkan Bilgin Tokul'un bonservis konusunda Muşspor'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. Son iki sezondur Menemen'de görev yapan Seçim Can geçen sezon 13 gol, bu sezon ise ilk yarıda 14 maçta 10 gol attı. Grupta üst üste 2 galibiyetle 25 puana ulaşan, 3 maça çıkmadığı için küme düşürülmesi beklenen Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alması beklenen Menemen FK devrenin son haftasında pazartesi günü 1461 Trabzon FK'yı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor