Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Sebastian Szymanski, bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak. Sarı-lacivertliler, birçok talibi bulunan Polonyalı oyuncuyla kısa süre içerisinde yollarını ayıracak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, saat 20.30'da Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

SZYMANSKI SON KEZ TARAFTARININ ÖNÜNDE

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonunun başında transfer olan Sebastian Syzmanski, bu akşam taraftarının önüne son kez çıkmaya hazırlanıyor. Orta saha transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanı nedeniyle kadrosunda düşünmediği Polonyalı oyuncu ile kısa süre içerisinde yollarını ayıracak. Birçok talibi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayının ilk haftasında yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde şu ana dek 131 maça çıkan Szymanski, bu maçlarda 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. Deneyimli on numara oyuncusunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
