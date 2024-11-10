Schalke 04, Regensburg'u 2-0 Mağlup Etti

ALMANYA Bundesliga 2'de Kenan Karaman ve Mehmet Can Aydın'ın formasını giydiği Schalke 04, konuk ettiği Regensburg'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinde kaptan Kenan Karaman, karşılaşmanın açılış golünü atarak takımına 3 puan kazandırdı.

Bundesliga 2'nin 12'nci haftasında Schalke 04, sahasında Regensburg'u ağırladı. Arena AufSchalke'de oynanan karşılaşmada Schalke 04, rakibini 16'ncı dakikada Kenan Karaman ve 53'üncü dakikada Sylla'nın attığı gollerle 2-0 yendi. Haftaya düşme potasında başlayan Schalke, aldığı galibiyetle puanını 12 yaptı ve 14'üncü sıraya çıktı. Son sıradaki Regensburg ise 7 puanla 18'inci ve son basamakta kaldı.

Öte yandan karşılaşmaya yedek soyunan Mehmet Can Aydın ise süre almazken; Türk asıllı Alman sağ bek Taylan Bulut da maça ilk 11'de başladı.