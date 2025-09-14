Haberler

Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Maçın hakemine tepki gösteren Savic, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!'' dedi.

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, 1-0 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TÜRK FUTBOLUNUN MAĞLUBİYETİ''

Maçın hakemine tepki gösteren Savic, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolunun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!" dedi.

''SAHADA MAÇ OYNANMADI!''

Deneyimli savunma oyuncusu ayrıca, "En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek! Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz! Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!" sözlerini sarf etti.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

adam kitabın ortasından konuşmuş anlayana

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Fenerin çizgiyi geçen golunu vermediler ondan bahsediyorsun demi savic

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

oynadığın takım hükümet eliyle şampiyon oldu boş yapma

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
