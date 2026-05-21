Haberler

Stefan Savic: "Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak"

Stefan Savic: 'Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Kaptanı Stefan Savic, Konyaspor ile oynayacakları Türkiye Kupası Finali öncesinde tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kaptanı Stefan Savic, Konyaspor ile oynayacakları Türkiye Kupası Finali öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın bizi çok önemli ve çok zorlu bir maç bekliyor. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için kazanmayı istiyoruz" dedi.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında yarın Antalya'da oynanacak olan 64. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, "Yarın bizi çok önemli ve çok zorlu bir maç bekliyor. Çok hazır ve motive buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için kazanmayı istiyoruz. Trabzonspor için bu kupayı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde büyük bir kulübe geldiğimi bu tarzda maçları oynayacağımın farkındaydım. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor. Aslında Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı gösteriyor. Umarım herkesin çok eğleneceği bir final olacak. Herkesin de maç sonunda güvenle ve huzurla dönebileceği bir final diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller 'acilen' genel merkeze çağrıldı

Karar sonrası Özel'den ilk hamle! Hepsini Genel Merkez'e çağırdı

Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'den ilk Kılıçdaroğlu hamlesi geldi