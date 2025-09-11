Savcı Akın Gürlek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, Akın Gürlek'e üzerinde isminin yazılı olduğu ve imzalı A Milli Takım forması takdim etti.