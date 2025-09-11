Haberler

Savcı Akın Gürlek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Hacıosmanoğlu, Gürlek'e özel bir A Milli Takım forması hediye etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, Akın Gürlek'e üzerinde isminin yazılı olduğu ve imzalı A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt

İsrail, Türk askerini mi vurdu? Bomba iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.